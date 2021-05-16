TBMM Başkanı Şentop'tan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye kutlama telefonu
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye kutlama telefonu

TBMM Başkanı Şentop'tan, Beşiktaş Kulübü Başkanı Çebi'ye kutlama telefonu
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu olan Beşiktaş'ı kutladı.

TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Şentop, Beşiktaş Kulübü Başkanı Ahmet Nur Çebi'yi telefonla aradı.

Çebi'ye tebriklerini ileten Şentop, futbolcuları ve tüm Beşiktaş camiasını yürekten kutladığını söyledi.

Şentop ayrıca saha da ter döken Beşiktaş oyuncularına da selamlarını iletti.

Bu arada Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da "Spor Toto Süper Lig 2020-2021 sezonu şampiyonu Beşiktaş'ı, Başkan ve yöneticilerini, sezon boyunca ter döken futbolcularını, teknik direktör ve ekibini, bütün Beşiktaş taraftarını canı gönülden tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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