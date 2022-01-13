TBMM Başkanı Şentop'tan Bensiyon Pinto'nun ailesine taziye - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan Bensiyon Pinto'nun ailesine taziye

TBMM Başkanı Şentop'tan Bensiyon Pinto'nun ailesine taziye
AA / Sinan Uslu - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun ailesi ile görüşerek başsağlığı diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı Bensiyon Pinto'nun ailesi ile görüşerek başsağlığı diledi.

Şentop, Türk Musevi Cemaati Onursal Başkanı Pinto'nun vefatı dolayısıyla oğlu Benjamin Pinto ile telefonla görüşerek taziyelerini iletti.

AA / Sinan Uslu - Son Dakika Haberleri

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