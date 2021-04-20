TBMM Başkanı Şentop'tan, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun oğluna taziye telefonu
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun oğluna taziye telefonu

TBMM Başkanı Şentop'tan, Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun oğluna taziye telefonu
Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun oğlu Hıfzı Bayramoğlu'nu arayarak, taziyede bulundu.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, tedavi gördüğü hastanede 86 yaşında hayatını kaybeden Bediüzzaman Said Nursi'nin talebelerinden Hüsnü Bayramoğlu'nun oğlu Hıfzı Bayramoğlu'nu arayarak, taziyede bulundu.

Şentop, Hıfzı Bayramoğlu ile yaptığı telefon görüşmesinde, "Kıymetli bir büyüğümüzü kaybettik. Kendisine Allah'tan rahmet, sizlere ve sevenlerine sabırlar diliyorum. Acınızı paylaşıyorum. Mekanı cennet olsun." ifadesini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ali Kemal Akan

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