TBMM Başkanı Şentop'tan bayramda baş döndüren diplomasi trafiği
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TBMM Başkanı Şentop'tan bayramda baş döndüren diplomasi trafiği

Kurban Bayramı nedeniyle, İslam ülkeleri, Türk Dünyası ve Balkanlarla yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dört günde 23 meclis ve senato başkanıyla görüştü.

TBMM Başkanı Şentop'tan bayramda baş döndüren diplomasi trafiği
04.08.2020 14:58 | Son Güncelleme: 04.08.2020 15:21

Kurban Bayramı nedeniyle, İslam ülkeleri, Türk Dünyası ve Balkanlarla yoğun bir diplomasi trafiği gerçekleştiren TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dört günde 23 meclis ve senato başkanıyla görüştü.

TBMM Başkanı Şentop, görüşmelerde bayram tebriğinin yanı sıra ikili ilişkiler ve bölgeyi ilgilendiren konularda görüş alışverişinde bulunuldu. Şentop, dost ülkelere Türkiye'nin desteğini ifade etti. Görüşmelerine Bayramın ilk günü Arnavutluk Meclis Başkanı Gramoz Ruçi ile başlayan Şentop, aynı gün Kuzey Makedonya Meclis Başkanı Talat Caferi ile görüştü. Bayramın ikinci gününde ise Cezayir Ulusal Meclisi Başkanı Süleyman Şenin ve Tunus Meclis Başkanı Rasid El-Gannuşi ve Cibuti Ulusal Meclisi Başkanı Mohamed Ali Houmed ile görüşen Şentop'un sonraki görüşmesi ise Türk dünyasından Kazakistan Senatosu Başkanı Maulen Asımbayev ile oldu.

İki günde 14 görüşme

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un üçüncü gün diplomasi trafiğinde ise Kazakistan Meclis Başkanı Nurlan Nigmatulin, Pakistan Senatosu Başkanı Sadık Sanıranı, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Dzhumabekov, Katar Meclis Başkanı Ahmad Bin Abdullah Bin Zaid El Mahmud, KKTC Meclis Başkanı Teberrüken Uluçay ve Irak Meclis Başkanı Muhammed Halbusi ile görüşmesi yer aldı.

Bayramın dördüncü gününde ise Şentop, 8 görüşme gerçekleştirerek rekora imza attı. Şentop, aynı gün içinde Tacikistan Temsilciler Meclisi Başkanı Rustami Emomali, Endonezya Temsilciler Meclisi Başkanı Sayın Puan Maharanı, Özbekistan Yasama Meclisi Başkanı Nuriddinjon Ismailov, Afganistan Halk Temsilcileri Meclisi Başkanı Mir Rahman Rahmani, Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid El-Meşri, Azerbaycan Meclis Başkanı Sahibe Gafarova, İran İslami Danışma Meclisi Başkanı Mohammad Bagher Ghalibaf ve Kuveyt Meclis Başkanı Marzouq Al-Ghanim ile görüştü.

Şentop'un bayramdaki diplomasi mesaisi Malezya Temsilciler Meclisi Başkanı Azhar Azizan Harun, Kosova Meclis Başkanı Vjosa Osmani ve Özbekistan Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşmesiyle son buldu. - ANKARA

Kaynak: İHA

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