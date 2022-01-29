TBMM Başkanı Şentop'tan Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü mesajı Açıklaması - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

AA, Ertuğrul Subaşı - Politika
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TBMM Başkanı Şentop'tan Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj paylaştı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Batı Trakya'daki Türk varlığı kimsenin inkar edemeyeceği bir gerçektir. 29 Ocak Batı Trakya Türklerinin Milli Direniş ve Toplumsal Dayanışma Günü'nde, soydaşlarımızın kimliklerinin tanınması yolundaki hak arama mücadelesinin daima takipçisi olacağımızın altını çiziyoruz."

AA / Ertuğrul Subaşı - Politika

Mustafa Şentop, Batı Trakya, Milli, Ocak, Politika, Haber

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