TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş ve Rumelinin önemli Türkolog ve tarihçisi Mustafa Ali Mehmet vefat dolayısıyla birer başsağlığı mesajı yayımladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş ve Rumelinin önemli Türkolog ve tarihçisi Mustafa Ali Mehmet vefat dolayısıyla birer başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal paylaşım sitesi Twittir hesabından yaptığı başsağlığı mesajında şu ifadelere yer verdi:
"57.Hükümette Sağlık Bakanı olarak görev yapan, Kırıkkale Milletvekili olarak Yüce Meclisimizde değerli çalışmalara imza atan Osman Durmuş'un vefatını üzüntüyle öğrendim.
Merhuma Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine başsağlığı diliyorum.
Romanya'da Dobruca bölgesi Gürgenli köyünden, Türkçe ders kitapları yazarı, Kuran-ı Kerim'in Rumence tercümesini hazırlayan Rumelinin önemli Türkolog ve tarihçisi Mustafa Ali Mehmet bugün vefat etmiştir. Kendisine Allah'tan rahmet, ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim." - ANKARA
Kaynak: İhlas Haber Ajansı