TBMM Başkanı Şentop'tan başsağlığı mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, eski Sağlık Bakanı Osman Durmuş ve Rumelinin önemli Türkolog ve tarihçisi Mustafa Ali Mehmet vefat dolayısıyla birer başsağlığı mesajı yayımladı.