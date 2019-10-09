TBMM Başkanı Şentop'tan Barış Planı Harekatı paylaşımı
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı.
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.
TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabında Barış Planı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hakk Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ANKARA