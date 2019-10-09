TBMM Başkanı Şentop'tan Barış Planı Harekatı paylaşımı

TBMM Başkanı Şentop'tan Barış Planı Harekatı paylaşımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı.

09.10.2019 16:48
TBMM Başkanı Şentop'tan Barış Planı Harekatı paylaşımı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek" dedi.


TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabında Barış Planı Harekatı'na ilişkin paylaşımda bulundu. Şentop, "Barış Planı Harekatı başladı. Türkiye'nin hedefi terör koridorunu yok etmek, barış koridorunu tesis etmek. Cenab-ı Hakk Mehmetçiğimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA
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