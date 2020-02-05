TBMM Başkanı Şentop'tan Bahçesaray'daki çığ felaketine ilişkin açıklama Açıklaması

05.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 05.02.2020 16:58

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Van-Bahçesaray yolunda düşen çığ nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Şentop, Van'ın Bahçesaray ilçesindeki çığ felaketine ilişkin Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Van-Bahçesaray yolunda dün bir minibüsün çığ altında kalması sebebiyle vefat eden 5 vatandaşımızın acısı henüz yüreğimize düşmüşken, bugün gelen ikinci facia acımızı katladı." ifadesini kullandı.

Meclis Başkanı Şentop, kar altındaki 2 kişiyi kurtarmaya çalışan ekiplerin üzerine düşen çığda hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan ile yaralı kurtarılanlara da geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Kaynak: AA