TBMM Başkanı Şentop'tan, Bahçeli'ye ziyaret (2) BAHÇELİ, UĞURLADITBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık 15 dakika görüştü.

BAHÇELİ, UĞURLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık 15 dakika görüştü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Şentop'u dışarıya kadar uğurladı. Bahçeli ve Şentop, MHP Genel Merkezi önünde basın mensuplarına poz verdi. Şentop, açıklama yapmadan ayrılırken, Bahçeli de basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ettikten sonra makamına geçti.

Kaynak: DHA