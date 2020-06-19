TBMM Başkanı Şentop'tan, Bahçeli'ye ziyaret
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Bahçeli'ye ziyaret

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop'tan, Bahçeli'ye ziyaret
19.06.2020 17:00 | Son Güncelleme: 19.06.2020 17:51

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, saat 16.00 sıralarında MHP Genel Merkezi'ne geldi. Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makam odasında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün TBMM Başkanlığına aday olmadığını açıklamıştı. 

BAHÇELİ, UĞURLADI

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile yaklaşık 15 dakika görüştü. Görüşmenin ardından Bahçeli, Şentop'u dışarıya kadar uğurladı. Bahçeli ve Şentop, MHP Genel Merkezi önünde basın mensuplarına poz verdi. Şentop, açıklama yapmadan ayrılırken, Bahçeli de basın mensuplarıyla kısa süre sohbet ettikten sonra makamına geçti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLDİ 

ANKARA, -


Kaynak: DHA

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