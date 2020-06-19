TBMM Başkanı Şentop'tan, Bahçeli'ye ziyaret TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi parti genel merkezinde ziyaret etti.

TBMM Başkanı Şentop, saat 16.00 sıralarında MHP Genel Merkezi'ne geldi. Şentop, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile makam odasında bir araya geldi. Basına kapalı gerçekleşen görüşme devam ediyor. AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, dün TBMM Başkanlığına aday olmadığını açıklamıştı.

Kaynak: DHA