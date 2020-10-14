TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması

14.10.2020 11:27 | Son Güncelleme: 14.10.2020 11:30
TBMM Başkanı Şentop'tan AYM üyesi Yıldırım'ın paylaşımına tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, Anayasa Mahkemesi (AYM) Üyesi Engin Yıldırım'ın sosyal medyadan yaptığı paylaşıma twitter hesabında yer verdiği mesajıyla tepki gösterdi. Şentop, paylaşımında şunları kaydetti:

"Darbeci reflekslerin gölgesindeki söylemler kabul edilemez. Bu ülkede darbeci karanlık kafaları aydınlatacak ışığın anahtarı tektir ve o da aziz milletimizin iradesidir. Gereken her durumda o irade sağduyu ile ışıkları açar ve lüzumsuzsa da kapar."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

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