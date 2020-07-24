TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya mesajı Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün Ayasofya'dan semaya yükselen ezan ve hatmi şerifler, irad edilecek hutbe ve eda edilecek Cuma namazı, milletimizin sabır ve dualarının tecellisi; tarihte çığır açan bir liderlik ve cesaretin nişanesi;

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Bugün Ayasofya'dan semaya yükselen ezan ve hatmi şerifler, irad edilecek hutbe ve eda edilecek Cuma namazı, milletimizin sabır ve dualarının tecellisi; tarihte çığır açan bir liderlik ve cesaretin nişanesi; kıyamete kadar varolacak azim ve kararlılığın ilanı olacak inşaallah. Allah'a sonsuz şükürler olsun, İstanbul'un aziz Fatih'inin vasiyeti yerine geldi, emanet emin ellerde" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ayasofya ile ilgili sosyal medya üzerinden mesaj paylaştı. Şentop, şunları kaydetti:

"Bu kutlu gün; Anadolu'nun, hatta dünyanın dört bir yanından Ayasofya'ya koşup gelen gönül erlerinin, neredeyse asra yaklaşan bekleyişlerin ve milletimizin tertemiz iradesinin tezahürü; Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin sarsılmaz duruşu ve kararlılığıdır. Bugün Ayasofya'dan semaya yükselen ezan ve hatmi şerifler, irad edilecek hutbe ve eda edilecek Cuma namazı, milletimizin sabır ve dualarının tecellisi; tarihte çığır açan bir liderlik ve cesaretin nişanesi; kıyamete kadar varolacak azim ve kararlılığın ilanı olacak inşaallah. Allah'a sonsuz şükürler olsun, İstanbul'un aziz Fatih'inin vasiyeti yerine geldi, emanet emin ellerde. Ayasofya artık Müminlerin duası ve yönelişiyle mesud bir mabed. Kıyamete kadar fetih şuuruyla ve diriliş neslinin gayretiyle Ayasofya-i Kebir Camii Şerifi olarak ayakta kalacak. Bugünkü hutbede ifade edildiği üzere, "İstanbul'un manevi mimarı Ebü Eyyüb el-Ensari Hazretleri başta olmak üzere, ashab-ı kirama, onların kutlu izinden gidenlere, Anadolu'yu bize vatan eylemiş, korumuş ve emanet etmiş olan bütün şehit ve gazilerimize selam olsun." - ANKARA

Kaynak: İHA