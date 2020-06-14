TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması: Yargı sürecini beklememiz gerekiyor
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TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması: Yargı sürecini beklememiz gerekiyor

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, CNN Türk canlı yayınında Hakan Çelik'e gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Ayasofya tartışmalarına da değinen Şentop, "Ayasofya ile ilgili bir tartışma olmaması gerekir. Milletimizin gönlünde cami arzu edilmekte. Yargı sürecini beklememiz gerekiyor" ifadelerine yer verdi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Ayasofya açıklaması: Yargı sürecini beklememiz gerekiyor
14.06.2020 12:10 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:16

TBMM Başkanı Şentop, Türkiye'de dünkü corona virüs vakalarının artışıyla ilgili, "Endişe verici. Bütün vatandaşlarımızla beraber zor bir süreç yaşadık. En önemli ayağı vatandaşımızın tedbirlere uyması" dedi.

TBMM Başkan Şentop'un açıklamaları şöyle;

TÜRKİYE'NİN SALGINLA MÜCADELESİ

Bu çok önemli bir konu. Son sayılar endişe ve üzüntü verici. Biliyorsunuz çok zor bir süreç yaşadık. Özellikle Sağlık Bakanlığımızın, Bilim Kurulumuzun tavsiyeleri ile önemli bir mücadele yürüttük. Ne kadar tedbir alınırsa alınsın, vatandaşlarımız buna ne kadar riayet ediyorsa o kadar sonuç alıyoruz.

Türkiye çok başarılı bir mücadeleyle Haziran ayına kadar geldi. Aslında bütün dünya bir takım tahminlerle belirsizlik içerisinde yol alıyor. Ancak bütün dünya yavaş yavaş normale dönebilir miyiz? diyerek bir başlangıç yapıyor. Bunu bir test olarak görmek gerekiyor. Allah korusun sayılar artarsa yeni tedbirler alınması gerekiyor.

Önümüzde 3 basit tedbir var. Hijyene dikkat etmek, İkincisi maskeyi belirtildiği gibi kullanmak ve son olarak sosyal mesafeye uymak. Son zamanlarda bu tedbirlerin gevşemesini salgın öncesi döneme dönmüşüz gibi algılayanlar var ancak öyle değil. Kurallara riayet ederek devam etmek gerekir. Aksi halde tedbirleri artırmak mecburiyetinde kalabiliriz.

YASSIADA TEKLİFİ MECLİS'E SUNULDU

27 Mayıs askeri darbesi Türkiye'nin siyasi, idari kimyasını bozan bir süreçtir. Toplumsal ve siyasi psikolojiyi de ortadan kaldıran, bozan bir harekettir. Darbenin yapılmasından kısa süre sonra da bu adım düşünülmüş mağdurlara yönelik... Önce 2013 yılında buranın ismi değiştirildi, ardından genel olarak Demokrasi Adası görüntüsüne de çevirecek açılış yapmıştık.

Az önce de ifade ettim 27 Mayıs'ın siyasi psikolojimizde etkisi olan kareleri var. Sayın Cumhurbaşkanımızın "Biz kefenimizi giyerek yola çıktık" sözü aslında Menderes'in o fotoğrafına bir atıftır, darbeci zihniyete karşı.En temel mesele şudur. Bir suç işlendiği zaman o suç işlendiği tarihte hangi mahkemeler varsa oradda yargılanırlar.

Şimdi burada alınan kararlar ve bunun sonuçları var. Bir başbakan idam edilmiş, 2 bakan idam edilmiş. Bütün davaları aldığımızda 192 kişi ve bunların kendileri, aileleri, bugünlere kadar sarkan bir süreç içerisinde maağduriyetleri var. Ama burada TBMM olarak tutumumuzu, tavrımızı tescil edecek adım atma imkanımız var. O da şudur: Bunu çok dikkatli olarak ifade etmek istiyorum, burada söz konusu bir mahkemenin kararlarının yok sayılması değil söz konusu olan. Aslında mahkeme olmayan bir yapının, bir infaz timinin karar diye vermiş olduğu ve birtakım sonuçlar doğuran işlemleri, o yapıyı ortadan kaldırarak, daha önce hiç varolmamış gibi hale getirerek hukuk tarihinden temizlemektir.

Darbeler tarihi artık kapanmıştır. Teşebbüs edenler 15 Temmuz'daki gibi engellenir.

METİN TOPUZ'A 8 YIL 9 AY HAPİS CEZASI

Karar kesinleştiği zaman herkesin buna saygı duyması gerekiyor.

FETÖ örgütü belli şahıslardan oluşan bir örgüt değil. Yeniden yöntem belirleyen bir yapılanma. Bu konuda dikkatli olmak mücadeleden asla taviz vermemek gerekiyor. Her zaman FETÖ için teyakkuzda olmak gerekir.

3 İSMİN VEKİLLİĞİNİN DÜŞÜRÜLMESİ

Bu yeni bir uygulama değil, anayasaya uygun

MECLİS BAŞKANLIĞI'NA ADAY OLACAK MI?

Bilinenleri söyleyebilirim. İlk 2 yıllık dönemdir. İkincisi ise sonraki dönemdir. İlk dönem temmuz 12'sinde tamamlanıyor. Bir seçim süreci işlenecektir. Öteki hususlar da daha vakit var. Sayın Cumhurbaşkanımızın takdirinde olan bir süreçtir. Göreceğiz hep beraber.

AYASOFYA İBADETE AÇILACAK MI?

Ayasofya ile ilgili bir tartışma olmaması gerekir. Milletimizin gölünde cami arzu edilmekte. Yargı sürecini beklememiz gerekiyor.

Güncel Manşet

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