TBMM Başkanı Şentop'tan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'e"geçmiş olsun" mesajı
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TBMM Başkanı Şentop'tan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'e"geçmiş olsun" mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Arnavutluk ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

26.11.2019 16:28 | Son Güncelleme: 26.11.2019 16:28
TBMM Başkanı Şentop'tan, Arnavutluk ve Bosna Hersek'e

TBMM Başkanı , ve Bosna Hersek'te meydana gelen depremler nedeniyle "geçmiş olsun" mesajı yayımladı.

Şentop, Tiwitter hesabından yayımladığı mesajında, "Arnavutluk ve Bosna Hersek'te yaşanan depremlerden dolayı dost ve kardeş iki ülkeye de geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Hayatını kaybedenlerin acısını paylaşıyor, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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