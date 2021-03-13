- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki

13.03.2021 16:47 | Son Güncelleme: 13.03.2021 17:16

- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki Şentop: "Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir" TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ifadelerine karşı yaptığı...

- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki

Şentop: "Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir"

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa Parlamentosu'nun Türkiye ifadelerine karşı yaptığı açıklamada "Avrupalı siyasetçilerin bencil olduklarını biliyoruz. Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Mebus ve Şair: Mehmet Akif Ersoy" sergisi açılışının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nda Suriye ihtilafının 10. Yılı vesilesiyle terör örgütü PKK'yı müttefik ilan edip Türkiye'nin terör operasyonlarına yönelik skandal sözleri sorulan Meclis Başkanı Şentop, "Tabi ki bunu çok şaşırtıcı bulmuyoruz. Avrupa'da hala bencil ve sadece kendi çıkarlarını düşünen bir siyasetçi topluluğu var. Onların, Türkiye'nin bu süre içerisinde yaptıklarını anlatmamıza rağmen anlamakta zorluk çektiklerini görüyoruz. Ben böyle bir karar konusunda belki içlerinde böyle samimi olarak böyle düşünenler olsa bile haklı bulmuyorum ama Türkiye'nin, Suriye'deki iç savaş sebebiyle yaşamış olduklarını görerek bu tür açıklamalar yapmaktan utanmaları gerekir insanların. Türkiye, 4 milyona yakın Suriyeli, oradaki iç savaş ve çatışmalardan kaçan insanları kendi topraklarında misafir ediyor yıllardır ve bunu tek başına üstleniyor kendi vatandaşlarından farklı olmayan bir muamele ve şartlar altında onların burada yaşamasını temin ediyor. En azından bu konu önemli" dedi.

Türkiye'ye karşı kötü niyetle hareket eden Avrupalı siyasetçiler olduğunu kaydeden Şentop, "Türkiye kendi sınırlarının ötesinde artık yönetilemeyen bir devlet halindeki Suriye'deki istikrarsızlık ve kontrolsüzlük sebebiyle Türkiye'ye yönelik saldırıları önleme konusunda uluslararası hukuktan, birleşmiş milletler anlaşmasından kaynaklanan, Suriye'ye yapılmış olan, Adana Anlaşması diye bilinen bir anlaşmamız var. O anlaşmadan kaynaklanan uluslararası hukukun verdiği hakları ve yetkileri kullanarak sınır ötesi harekatlar gerçekleştirdi. Uluslararası hukuka saygı deyince Türkiye'den daha fazla uluslararası hukuku gözeten bir başka ülke dünyada görebilmek mümkün değil. Suriye'de başka ülkeler de var. Ne arıyorlar bilmiyorum. Avrupa parlamentosunda yer alan bazı ülkelerin Suriye'de askerleri var. Onlar ne iş yapıyorlar? Niye oradalar? Uluslararası hukukun hangi kurallarına göre oradalar? Esas bunu sormak lazım. Bunlar tabi Türkiye'ye karşı kötü niyetle hareket eden Avrupalı siyasetçiler var, her zaman olmuştur. Fakat, siyasetçiler, açıklamalar, kurumsal kararlar gerçeklikten koptuğu zaman yavaş yavaş etkisini de kaybetmeye başlar. Ben hukukçuyum. Hukukta şahısların hukuki ehliyetine bakmak için gerçekçilik sorulur. Bugün nedir günlerden? Tarih vesaire gibi hususlar sorulur. Eğer bunun farkında değilsen, o zaman kendisine vasi tayin edilir, onun aracılığıyla hukuki işlem yapabilirler. Siyasetçiler gerçeklikten kopmaya başladıkları zaman, siyasi işlem ve karar ehliyetlerini yavaş yavaş kaybetmeye başlarlar" ifadelerini kullandı.

- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki
- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki
- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki
- TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / HALİL ENES SUCU

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ümit Özdağ Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Demet Akbağ Ayşegül Çınar Rasim Öztekin Uraz Kaygılaroğlu
Spor Mesut Özil Caner Erkin Ali Şansalan Mustafa Cengiz İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kaza Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: - TBMM Başkanı Şentop'tan AP'deki Türkiye karşıtı açıklamalara tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.3.2021 17:20:13. #1.15#
title