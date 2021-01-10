TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı
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TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı

10.01.2021 23:51 | Son Güncelleme: 10.01.2021 23:54
TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara'daki depreme ilişkin geçmiş olsun paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Ankara'nın Kalecik ilçesinde meydana gelen deprem nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ankara'da Kalecik ilçesi merkezli deprem sebebiyle bütün vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Cenabıhak ülkemizi her türlü afetten ve felaketlerden korusun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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