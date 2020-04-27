TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara Barosu'na tepki
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TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara Barosu'na tepki

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Eleştiri hakkı hiçbir zaman hiç kimseye milletimizin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermez. Çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ederiz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop'tan Ankara Barosu'na tepki
27.04.2020 14:15 | Son Güncelleme: 27.04.2020 14:15

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, "Eleştiri hakkı hiçbir zaman hiç kimseye milletimizin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermez. Çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ederiz" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, Ankara Barosu'nun Diyanet İşleri Başkanı'na yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Şentop, insani değerlerin ve hakikatlerin çağlar üstü olduğunu belirterek, "Bu değerlere düşmanlığın karanlık tarihi de insanlık kadar eskidir. İnanç alanında da, siyasette de, hukukta da her yeni düşünce kendisine yüzyıllar öncesinden dayanaklar bulur. Milletimizin değerlerine karşı düşmanlık da yeni değildir; o değerleri tahfif etme hafifliği de. Geçen zamanı delil göstererek İslam'a saldıran provakatif zihniyet, kadim İslam düşmanlığının zavallıca bir tezahürü olduğunu fark edecek bilgi temelinden de mahrumdur. Diyanet İşleri Başkanımızın şahsına ve özellikle onun şahsı bahane edilerek İslam'a yapılmaya çalışılan saldırıyı şiddetle kınıyorum. Hukuk adına konuştuğunu iddia edenlerin liyakat ve samimiyetten yoksunlukları apaçık ortadadır. Eleştiri hakkı hiçbir zaman hiç kimseye milletimizin inandığı değerleri kendi sığ zaviyesinden bile olsa tahfif ve tahkir etme hakkı vermez. Çağları aşan hakikatlere ve değerlere sahip olmakla daima iftihar ederiz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA

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