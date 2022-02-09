TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki

AA, Adem Balta - Politika
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TBMM Başkanı Şentop'tan Alevi vatandaşlara yönelik hakarete tepki

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi.

KOCAELİ (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kocaeli'deki bir sosyal medya yayınında Alevilere yönelik hakaret söylemlerine tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, "Alevi kardeşlerimize yönelik hakaret asla kabul edilemez. Yolumuz birdir. Birimizin inancına yönelen gönlümüzü yaralayan kötü sözü her birimize söylenmiş kabul ederiz. Bu menfur saldırıyı gerçekleştiren şahısla ilgili olarak şüphesiz hukuken gereği yapılacaktır." ifadelerini kullandı.

AA / Adem Balta - Politika

Mustafa Şentop, Kocaeli, Hakaret, Alevi, Politika, Haberler

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