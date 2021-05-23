Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki

Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akçakoca Müftüsü'nün Rumeli muhacirleri hakkında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Akçakoca Müftüsü'nün Rumeli muhacirleri hakkında yaptığı konuşmaya tepki gösterdi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Akçakoca Müftüsünün, bütün Rumeli muhacirlerini ve göçmenlerini itham eden konuşması çok yanlıştır, cahilcedir. Diyanet İşleri Başkanlığımız konuyla alakalı gereken adımları atmış, soruşturma açmış ve sözü edilen kişiyi açığa almıştır" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Fuat Oktay Derya Yanık Murat Kurum Devlet Bahçeli
Magazin Deniz Çakır Demet Akalın Oktay Kaynarca Serenay Sarıkaya
Spor Mesut Özil Ozan Tufan Şenol Güneş Rıza Çalımbay Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Meclis Başkanı Şentop'tan Akçakoca Müftüsü'ne tepki - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.5.2021 22:20:18. #1.14#

title