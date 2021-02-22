TBMM Başkanı Şentop'tan, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması

22.02.2021 10:19 | Son Güncelleme: 22.02.2021 10:22
TBMM Başkanı Şentop'tan, AK Parti Grup Başkanvekili Zengin hakkındaki paylaşıma tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya da yapılan paylaşımı kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e yönelik sosyal medya da yapılan paylaşımı kınadı.

Şentop, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Özlem Zengin'e yapılan çirkin ve alçakça saldırıyı lanetlediğini belirterek, "Bu tür alçaklıkların hesabı hukuk içinde mutlaka sorulmalıdır ki hakaret ederek iş yaptığını sanan kirli ve habis karakterlerin hak ettikleri cezayı aldıkları bilinsin." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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