TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir.

28.01.2020 23:14 | Son Güncelleme: 28.01.2020 23:14
TBMM Başkanı Şentop'tan ABD'nin sözde Orta Doğu barış planına tepki Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Türkiye'nin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." ifadesini kullandı.

Şentop, ABD Başkanı Donald Trump'ın açıkladığı sözde barış planına yönelik, Twitter'daki hesabından açıklamada bulundu.

Meclis Başkanı Şentop, açıklamasında, "Bugün ABD Başkanı'nca ilan edilen tek taraflı 'plan', Filistin meselesini, Kudüs'ün statüsünü kavramaktan uzak bir girişimdir ve sonuçsuz kalmaya mahkumdur. Türkiye'nin Filistin meselesinde tavrı uluslararası hukuk ve meşruiyet eksenindedir. Kudüs ise daima kırmızı çizgimizdir." değerlendirmesine yer verdi.

Kaynak: AA
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