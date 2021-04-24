ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasının ilkel siyasi hesapların ürünü olduğunu belirterek, "1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur ama Türkiye- ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Biden'in 1915 olaylarıyla ilgili açıklamasının ilkel siyasi hesapların ürünü olduğunu belirterek, "1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur ama Türkiye- ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir" dedi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarını 'soykırım' olarak tanımlayan açıklamasına Twitter hesabından cevap verdi. Açıklamanın ilkel siyasi hesapların ürünü olduğunu kaydeden Şentop, şu ifadeleri aktardı: "Biden'ın 1915 olaylarıyla alakalı açıklaması, tarihi ve hukuki hiçbir kıymeti olmayan ilkel siyasi hesapların ürünü bir açıklamadır. 1981'deki benzer açıklamanın nasıl Türkiye'ye bir zararı olmamışsa bunun da zararı yoktur ama Türkiye- ABD ilişkilerini zehirleyecek niteliktedir."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı