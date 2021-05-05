TBMM Başkanı Şentop'tan "20'li yaşlar challenge" paylaşımı
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TBMM Başkanı Şentop'tan "20'li yaşlar challenge" paylaşımı

TBMM Başkanı Şentop'tan '20'li yaşlar challenge' paylaşımı
Anadolu Ajansı / Adem Balta - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden, "20'liyaslarchallenge" etiketiyle, 20 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden, "20'liyaslarchallenge" etiketiyle, 20 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1988'de (20 yaşında) bir panelin açılışını yaparken..." notuyla fotoğrafına yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta

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