TBMM Başkanı Şentop'tan "20'li yaşlar challenge" paylaşımı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden, "20'liyaslarchallenge" etiketiyle, 20 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, sosyal medya hesabı üzerinden, "20'liyaslarchallenge" etiketiyle, 20 yaşında çekilmiş bir fotoğrafını paylaştı.
Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "1988'de (20 yaşında) bir panelin açılışını yaparken..." notuyla fotoğrafına yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Adem Balta