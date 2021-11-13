TBMM Başkanı Şentop'tan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop'tan "1915 Çanakkale Köprüsü" paylaşımı

AA / Aynur Ekiz - Haberler | Politika
TBMM Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 1915 Çanakkale Köprüsü'nün hayırlı olmasını diledi.

TBMM Başkanı Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Dünyanın en büyük orta açıklığa sahip köprüsü 1915 Çanakkale Köprüsü'nün son tabliye montajı Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından yapıldı. Bu abidevi eserin milletimize hayırlı olmasını temenni ediyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

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