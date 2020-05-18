TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs'ın, milletin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği...

TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı Açıklaması
18.05.2020 16:30 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs'ın, milletin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, 101 yıl önce, 19 Mayıs 1919'da Gazi Mustafa Kemal ve mücadele arkadaşlarının Samsun'a çıkarak Mili Mücadele'nin kutlu meşalesiyle yola koyulduklarını kaydetti.

O meşalenin Samsun'dan Ankara'ya kadar uzanan bir yolculuğun ardından, dalga dalga tüm vatan sathına yayıldığını ve "Ya istiklal ya ölüm" kararlılığına dönüştüğünü belirten Şentop, mesajında şunları kaydetti:

"19 Mayıs, asil milletimizin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcıdır.

Ama o gün başlayan yürüyüş, tarihin belli bir döneminde başlayıp bitmiş bir süreç değildir. 19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir.

19 Mayıs 1919'un 101. yıl dönümünün, milletimiz ve hassaten gençlerimiz için kutlu olmasını temenni ediyor; başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz yol arkadaşları olmak üzere Milli Mücadele'ye ruh veren tüm şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve hürmetle yad ediyorum."

Kaynak: AA

Politika Manşet

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