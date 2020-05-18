TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 19 Mayıs mesajıTBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs'ın, milletin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 19 Mayıs mesajı TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs'ın, milletin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir." değerlendirmesinde bulundu. Kaynak: AA