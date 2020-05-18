TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 19 Mayıs mesajıTBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs'ın, milletin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz...

TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 16:46 | Son Güncelleme: 18.05.2020 16:46

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un 19 Mayıs mesajı

TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 19 Mayıs'ın, milletin cesaret ve kahramanlığıyla bir diriliş destanına ve zafere dönüşen bir hamlenin başlangıcı olduğunu belirterek, "19 Mayıs 1919'u anmak, benzer tehlikeler ve tehditler karşısında aziz milletimizin takınacağı tavrı, yürüyeceği yolu, ödeyeceği ve ödeteceği bedeli dosta düşmana ilan etmektir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Politika Manşet

Haberler

Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu Haber
Zillere basarak yaptığı yardım çağrısı karşılıksız kalan talihsiz vatandaşın cansız bedeni bulundu
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir Haber
İstifa eden Tümamiral Cihat Yaycı: İstifam Cumhurbaşkanımıza tepki değildir
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti Haber
Polis ekipleri, sokağa çıkma yasağını delip üstüne bir de kalabalık halinde maskesiz gezen gruba ceza kesti
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü Haber
Talihsiz adamın geri manevra yaparken çarptığı 2 yaşındaki kızı öldü
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı Haber
İş yerinin önündeki 2 metrelik yılanı gören vatandaşlar telefona sarıldı
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi Haber
Maskesiz sokağa çıkılamayan il sayısı 26'ya yükseldi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Ünlü çiğköfteci Ömer Aybak lüks otomobiliyle kaza geçirdi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Türkiye'nin 70 yıllık rüyası olan Ilısu Barajı'nda elektrik üretimi yarın başlıyor
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Bahçeli'nin önerisinin detayları belli oldu! Gerçekleşirse iki parti seçime giremeyecek
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Son dakika: Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı başladı! Gözler, sokağa çıkma yasağı için Erdoğan'a çevrildi
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Site bahçesinde yeni doğmuş bir bebeğin cansız bedeni bulundu
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Milyonlarca araç sahibini ilgilendiriyor! 30 TL ücretle aylık kasko uygulaması başladı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Yasakları hiçe sayan motosikletli genç, Hacı Bayram Veli Türbesi önünde drift yaptı
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
Annesi intihar eden kız gözyaşlarına boğuldu: Sen ölemezsin
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul etti
İYİ Parti'den aday olan Emre Kınay, aylar sonra itiraf etti: Milliyetçileri kapıdan almam dedim, Akşener kabul...
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Polisin ceza yazdığı kadın gazeteciyi tehdit etti: Benim annem medya danışmanı, peşini bırakmayacağım
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Devlet başkanının koronavirüsü umursamadığı Brezilya'da ölü sayı 16 bini aştı, hastanelerde doluluk %90'a ulaştı
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Son dakika: Hassas Güdüm Kiti-84 Lazer Arayıcı Başlık'ın test atışları başarıyla gerçekleştirildi
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Hatipoğlu'na şimdiye kadar sorulan en ilginç sorulardan biri: Tüp bebek olarak doğdum, caiz miyim?
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Koronavirüs, dış dünyadan izole yaşayan kabileye de bulaştı
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Kılıçdaroğlu, hükümete 16 maddelik öneride bulundu: Ekonomik buhrandan bu şekilde çıkarız
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Hakkari'den kahreden şehit haberi! 7 günlük yaşam savaşını kaybetti
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Sokak hayvanlarına mama bırakan yaşlı adamın üzerine yürüyen saldırgan özür diledi
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Market, bakkal, manav ve kasaplar bugün ve yarın saat 10.00-16.00 arasında açık olacak
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tanzanya Devlet Başkanı: Oğlum koronavirüsü limon ve zencefille yendi
Tümamiral Cihat Yaycı 'Onurum, gururum incindi' diyerek istifa etti
Tümamiral Cihat Yaycı "Onurum, gururum incindi" diyerek istifa etti
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
Öfkeli koca, çocuklarının önünde bıçakladığı eşini 8 kat aşağı indirip yardım istedi
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
İmamoğlu'ndan hakkında başlatılan 27 ayrı soruşturmaya ilk yorum: Hukuki değil, siyasi bir inceleme
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Ramazan Bayramı'nda birçok tedbir alınması kuvvetle muhtemel
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Ziya Selçuk Süreyya Önder Fahrettin Koca Sırrı Süreyya Önder
Magazin Sezen Aksu Ferzan Özpetek Tuba Büyüküstün Serenay Sarıkaya
Spor Hasan Şaş Fatih Terim Metin Oktay Ahmet Nur Çebi Ivan Obradovic
Daha Fazla Kaza Kadın Antalya Instagram
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop'tan 19 Mayıs mesajı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.5.2020 16:47:09. #1.15#
title