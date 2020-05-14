TBMM Başkanı Şentop'tan 14 Mayıs mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan 14 Mayıs mesajı Açıklaması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "14 Mayıs 1950 Türkiye'de çok partili, serbest seçimli demokratik hayatın başlangıç tarihi." ifadelerini kullandı.

TBMM Başkanı Şentop'tan 14 Mayıs mesajı Açıklaması
14.05.2020 15:26 | Son Güncelleme: 14.05.2020 15:26

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "14 Mayıs 1950 Türkiye'de çok partili, serbest seçimli demokratik hayatın başlangıç tarihi." ifadelerini kullandı.

Şentop, Türkiye'nin çok partili siyasi hayata gerçek anlamda geçişinin ilk demokratik seçimi olarak kabul edilen 14 Mayıs 1950 seçimlerinin yıldönümü dolayısıyla sosyal medya hesabından mesaj yayımladı.

Sürecin kolay olmadığına işaret eden Şentop, "14 Mayıs 1950 Türkiye'de çok partili, serbest seçimli demokratik hayatın başlangıç tarihi. Kolay olmadı; hemen 20 gün sonrasında bir darbe teşebbüsü önlendi; 10 yıl sonrasında ise hain ve kanlı bir darbe ile kesintiye uğratıldı. 14 Mayıs'ın sembol ismi Başbakan Menderes ve iki bakan arkadaşı idam edildi. 14 Mayıs'ı hazmedemeyenler daima var olmuştu; 27 Mayıs darbesini, 14 Mayıs'tan alınan intikam anlamında 'bürokrasinin rövanşı' diye isimlendirenler bu gerçeğe işaret ediyordu." değerlendirmesinde bulundu.

Şentop, "Zaman zaman kesintiler olsa da milletimizin sahip çıktığı 14 Mayıs ruhu bugünün demokratik anayasal düzenimizin miladıdır. Bu vesileyle, şehit Başbakan Menderes ve arkadaşları başta olmak üzere 14 Mayıs'ın bütün mimarlarını rahmetle anıyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Politika Manşet

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