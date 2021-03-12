TBMM Başkanı Şentop'tan "12 Mart muhtırası" paylaşımı
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TBMM Başkanı Şentop'tan "12 Mart muhtırası" paylaşımı

12.03.2021 10:05 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:11
TBMM Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart muhtırasının 50'nci yılında, darbecileri ve iş birlikçilerini lanetlediğini belirtti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart muhtırasının 50'nci yılında, darbecileri ve iş birlikçilerini lanetlediğini belirtti.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Türkiye'de demokrasiye yönelik darbe ve müdahalelerden biri olan 12 Mart muhtırasının yıl dönümünde, demokrasiye ve milletimize düşman, yabancıların taşeronu darbecileri ve iş birlikçilerini lanetliyorum." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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