TBMM Başkanı Şentop'tan "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı Açıklaması
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TBMM Başkanı Şentop'tan "12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü" mesajı Açıklaması

12.03.2021 10:03 | Son Güncelleme: 12.03.2021 10:16
TBMM Başkanı Şentop'tan

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 12 Mart İstiklal Marşı'nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Şentop, sosyal medya hesabı Twitter'dan yayımladığı mesajında, milli mücadelenin en zor günlerinde kaleme alınmış olan İstiklal Marşı'nın, aziz milletin milli mutabakat metni olduğuna işaret etti.

Meclis Başkanı Şentop, "İmkansızlıklara rağmen kahraman askerlerimizin yazdığı hürriyet destanı, milli marşımız ile taçlanmıştır." ifadelerini kullandı.

Milletin mutabakat metni olan bu istiklal bildirisinin, milli marş olmanın yanında imkan karşısında imkansızlığın, sömürü karşısında vatanperverliğin destanını anlattığını kaydeden Şentop, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yıl dönümünde Mehmet Akif Ersoy'u rahmet ve minnetle yad ettiğini belirtti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Aynur Ekiz

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