TBMM Başkanı Şentop'tan 10 Kasım mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü vesilesiyle mesaj yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'nci yıldönümü vesilesiyle yayımladığı mesajda,

"10 Kasım 2020, büyük komutan ve Cumhuriyetin banisi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 82'inci yıldönümü. 19 Mayıs 1919'da Samsun'da yaktığı istiklal ve hürriyet meşalesiyle, önce 20 Nisan 1920'de Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni açarak, işgal ve istilaya karşı umudun ve geleceğin karargahını oluşturan Gazi Mustafa Kemal; bu aziz çatının ilk Meclis Başkanı, peşi sıra gelen ve herbiri tarihe altın harflerle yazılan zaferlerin ve İstiklal Mücadelesi'nin büyük komutanı, 97. Yılını idrak ettiğimiz Cumhuriyetin ilk Cumhurbaşkanı olarak milletimizin hafızasında ve gönlünde eşsiz bir yere sahiptir.

20. Yüzyılın başından itibaren, neredeyse çeyrek asır boyunca ağır savaşlar ve çetin şartlar altında yaşayan aziz vatanımızın, yokluk ve yedi düvelin kuşatması altında, çaresiz ve umutsuz haline; milletimizin azim ve kararlılığı, istiklal ve bağımsızlığını herşeyin üzerinde tutan eşsiz karakteri, fedakarlığı, cesareti ve şehadeti canından aziz bilen imanıyla dur diyen iradenin adı ve timsali Gazi Mustafa Kemal olmuştur.

O'nun bizlere emaneti olan cumhuriyetin ve ortaya koyduğu büyük hedeflerin, her an ve aynı kararlılıkla devam ettirilmesi; ülkemizin müreffeh ve huzur içinde olması kadar, dünyada ve bölgemizde seçkin bir yere sahip ve kendi gündemini tayin etme kudretini haiz Türkiye olmasıyla mümkündür.

Türkiye, bir asra yaklaşan cumhuriyet tecrübesi ve her türlü baskıya, darbeye ve hamleye rağmen ayakta tuttuğu demokrasisiyle geleceğe emin adımlarla yürümeye devam etmektedir. Aziz milletimiz ve onun iradesinin eşsiz bir tezahürü olan devletimiz; dünyayı kasıp kavuran salgın sürecinde insani değerleri, özellikle paylaşım ruhunu ve dünyanın neresinde olursa olsun acılara ortak olabilmeyi herkese bir kez daha hatırlatan bir duruş sergilemiştir.

Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyetin banisi, büyük komutan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, ebedi aleme irtihalinin 82'nci yıldönümünde bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.

(Muhammet Mücahit Dereli/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Aynur Ekiz