TBMM Başkanı Şentop: "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel...
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TBMM Başkanı Şentop: "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel...

29.09.2020 14:51 | Son Güncelleme: 29.09.2020 14:54
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Şentop: "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim."

TBMM Başkanı Şentop: "Taammüden adam öldürme suçları, küçüklere, kadınlara karşı işlenen cinsel suçlarla ilgili idam cezasının düşünülebileceği kanaatindeyim."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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