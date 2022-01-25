TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları kınadı - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Şentop, Suudi Arabistan ve BAE'ye yönelik saldırıları kınadı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Suudi Arabistan'a yönelik saldırıları kınadı.

Şentop, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Birleşik Arap Emirlikleri'nin başkenti Abu Dabi ve Suudi Arabistan'ın güneyine yönelik olarak balistik füzeler ile gerçekleştirilen terör eylemlerini kınıyor, saldırılarda yaralananlara acil şifalar diliyorum." ifadelerine yer verdi.

AA / Aynur Ekiz - Son Dakika Haberleri

Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Mustafa Şentop, Medya, Politika, Haber

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