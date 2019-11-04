TBMM Başkanı Şentop: "Sürdürülemez politikalarla, sürdürelebilir bir sistem oluşturulamayacağına...
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.
04.11.2019 10:52
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.
Kaynak: AA
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop: "Sürdürülemez politikalarla, sürdürelebilir bir sistem oluşturulamayacağına...