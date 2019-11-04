TBMM Başkanı Şentop: "Sürdürülemez politikalarla, sürdürelebilir bir sistem oluşturulamayacağına...

TBMM Başkanı Şentop: "Sürdürülemez politikalarla, sürdürelebilir bir sistem oluşturulamayacağına...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

04.11.2019 10:52
TBMM Başkanı Şentop:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Japonya'nın başkenti Tokyo'da düzenlenen G20 Parlamento Başkanları Zirvesi'ne katılarak bir konuşma yaptı.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop: "Sürdürülemez politikalarla, sürdürelebilir bir sistem oluşturulamayacağına...
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