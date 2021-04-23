TBMM Başkanı Şentop: "Şu bilinmelidir ki; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin...

TBMM Başkanı Şentop: "Şu bilinmelidir ki; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir" Türkiye Büyük Millet Meclisi...

TBMM Başkanı Şentop: "Şu bilinmelidir ki; 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir"

ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Mustafa Şentop, "Şu bilinmelidir ki 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir" dedi.

TBMM Başkanı Şentop, TBMM Genel Kuruluna başkanlık yaptı. Şentop, milletin iradesinin tecellagahı, Milli Mücadele'nin karargahı Meclisin 101. yıl dönümünü idrak etmek için toplandıklarını hatırlatarak, "Ay yıldızlı bayrağımızın gölgesinde hür ve bağımsız yaşamamız için emek sarf eden, gayret gösteren Meclisin ilk Başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Meclisimizin kıymetli vekilleri, kahraman gazilerimizi, canlarını feda eden şühedayı rahmet ve şükranla anıyorum. 23 Nisan 1920'nin ruhu, coşkusu, ümidi, milli birliğe olan inancıyla hepinizi selamlıyorum. Milli egemenliğin ilan edildiği, Meclisin açıldığı bu tarihi günü çocuklarına bayram olarak armağan eden bir milletin evladı olmaktan iftihar ediyorum. Böylesine anlamlı bir günü çocuklarımıza armağan etmek için içinde bulunulan tüm zorluklarla mücadele ederek, geçmişten alınan güçle geleceğe yön verecek millete olan inancın tezahürüdür" ifadelerini kullandı.

Şentop, şöyle konuştu:

"Millet iradesini yok sayanlar, kesintiye uğratmak için fırsat kollayanlar, bugüne kadar en büyük zararı devletimize, milletimize vermişlerdir. Milli iradeye sahip çıkmak öncelikle Türkiye Büyük Millet Meclisinin görevidir. Cumhuriyetimizi korumak, demokrasimizi sorunsuz işler hale getirmek ortak akılla, hoşgörü ve demokratik rekabetle mümkündür. Toplumsal barışa, demokrasimize, Türkiye'nin bütünlüğüne kast etmedikçe, şiddeti bir yöntem olarak desteklemedikçe, tahakkuku milletin refahı ve devletin bekası için elzem olan hedeflere ket vurmadıkça bütün siyasi partilerin bu çatı altında yer alması demokratik zenginliğimizdir. 101. yıl önce Ankara'da toplanan TBMM, yokluğa mahkum edilmek istenen, vatanı işgal, ordusu terhis edilmiş bir milletin var olma mücadelesi, mücessem hali ve karargahı olmuştur. Şu bilinmelidir 100 yıl önce sefil ve haksız bir ihtiras uğruna vatanımıza tasallut etmeye yeltenenlere karşı milletimizin çelikleşen iradesi, lüzumu halinde aynı ile harekete geçecek dipdiri bir güç olarak varlığını sürdürmektedir."

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / AHMET UMUR ÖZTÜRK