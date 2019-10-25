25.10.2019 21:20

TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'daki tarihi Bibliotheque Humaniste Selestat kütüphanesini ziyaret etti

Fransa, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Strazburg yakınlarındaki tarihi kütüphane, Bibliotheque Humaniste Selestat'yı ziyaret etti.

Şentop, Hümanist Beatus Rhenanus'un Rönesans döneminden kitaplarını inceledi. TBMM Başkanı Şentop'un ziyareti sırasında Selestat Belediye Başkanı Marcel Bauer de kütüphaneye gelerek, ziyaretinden dolayı teşekkür etti. Öte yandan, Şentop ziyaretinin sonunda, kütüphane özel defterini imzaladı.

Kaynak: DHA