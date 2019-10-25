TBMM Başkanı Şentop, Strazburg'da Türk vatandaşlarıyla görüştü

25.10.2019 21:30

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Avrupa'nın, Barış Pınarı Harekatı ile ilgili tutumuna ilişkin, "Avrupa ülkeleri oyunun dışında. Biz saha içerisinde oyun oynuyoruz. Onlar sahanın kenarındaki sokakta kendi aralarında mahalle maçı yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Dışarıdan izleseniz ciddi bir maç var zannedersiniz ama baktığınızda sokakta oynuyorlar." dedi.

Avrupa Parlamento Başkanları Toplantısı'na katılmak için Fransa'nın Strazburg kentine gelen Şentop, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği (DİTİB) Strazburg şubesinde cuma namazını kıldı, Yunus Emre Lisesi'ni ziyaret etti ve kentte yaşayan vatandaşlarla bir araya geldi.

Şentop, burada yaptığı konuşmada, Fransa ve Avrupa'da Türk ve Müslüman nüfusunun önemli olduğunu söyledi.

Türkiye'de şartların çok değiştiğini, artık ülkenin ekonomik olarak güçlendiğini, dünyanın her yerine yardım ettiğini belirten Şentop, "Bunun öncülüğünü TİKA yapıyor. TİKA dünyanın her yerinde Türkiye'nin çok büyük bir markası haline geldi." diye konuştu.

TİKA'nın sadece Müslümanların olduğu yerlerde değil ihtiyacın olduğu her bölgede yardımda bulunduğunu kaydeden Şentop, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Türkiye'nin büyük bir dönüşümü gerçekleştirdiğine dikkati çekti.

Şentop, Türkiye'nin dünyanın en büyük 17. ekonomisi olduğunu dile getirerek, "Tabii ki sıkıntılar var ama eskisi gibi bir acziyetin ve ümitsizliğin doğurduğu sıkıntılar değil. Bunlar Türkiye'nin büyümesinin ve gelişmesinin getirdiği sıkıntılar. İnşallah daha kısa zaman içerisinde ekonomik olarak çok daha güçlü olacağız. Bu değişim aynı zamanda Türkiye'yi uluslararası alanda etkili, sözü dinlenir ve kararı merak edilen bir ülke haline getirdi." şeklinde konuştu.

Türkiye'nin gücünü görmek için dışarıdan bakmanın önemine işaret eden Şentop, şunları söyledi:

"Türkiye istikrarlı oldukça, büyüdükçe, geliştikçe, güçlü oldukça sınırları dışında yaşayan soydaşlarımız, kardeşlerimiz, dindaşlarımız, hepsi daha huzurlu, daha başı dik şekilde hayat sürdürebiliyorlar. Bunu birçok ülkeden müşahede edebiliyoruz. Bu bakımdan Türkiye'nin güçlü olması önemli. Türkiye'yi güçlü kılan bu formülü muhafaza etmemiz gerekiyor. Bu sır nedir? Devlet ile milletin bütünleşmesidir. Milletin değerleriyle devletin değerlerinin bütünleşmesi, aynılaşmasıdır. Türkiye Cumhurbaşkanımız bunu gerçekleştirdi."

Şentop, Türkiye'nin sınırındaki sorunlara değinerek, "Orta Doğu, Batı ülkelerinin tahrik ettiği, ateşlediği bazı mezhep ve etnik çatışmaların yaşandığı bir coğrafyadır. Güney sınırımızda 1990'lı yıllardan bu yana istikrar yok." dedi.

Türkiye'nin zor bir coğrafyada yaşadığını, tüm zorlukları aşarak bölgede etkili bir güç haline geldiğini vurgulayan Şentop, Barış Pınarı Harekatı'na ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Alman bakan güvenli bölge olsun hep beraber yönetelim diyor. Gazel okuyor. Neredeydin şimdiye kadar. 2011 yılında bunu söylemişiz, başbakan yardımcısı söylemiş, sonra 2012 yılında Cumhurbaşkanımız Başbakanken güvenli bölge gerekli olduğunu söyledi. Hem Suriye'den gelen mültecileri yönetmeleri için hem de burada yönetim boşluğundan ortaya çıkan terör örgütleriyle ilgili tehdidi karşılayabilmek için bir güvenli bölge oluşturmak lazım.

Aradan geçmiş 7 yıldan fazla bir zaman. Akılları şimdi başlarına geldi. Niye şimdi akılları başlarına geldi? Türkiye Barış Pınarı Harekatı'nı başlatınca dünyada işler değişti. Söylüyoruz bunu, gizli saklı bir şey de değil. Cumhurbaşkanımız söyledi şunu yapacağız, bunu yapacağız diye aylardır söylüyor. En son BM'de haritayı gösterdi, bunu yapacağız dedi. Gizli saklı bir şey yok ama bunlar Türkiye'nin hep blöf yaptığını zannediyorlar, Türkiye bunları yapamayacak ve Türkiye'nin böyle bir gücü yok zannediyorlar. 'Biz dünyayı kontrol ediyoruz, biz izin vermeden hiçbir şey olmaz olup bitenler bizim sadece müsaademizle olur' gibi bir anlayış içindeler. İşte 'Oyunu biz kurarız başkaları sadece oyun oynar onlar oyun kuramazlar' gibi bir anlayış içindeler fakat işte kendileri oyunun dışında kaldı."

-"Avrupa oyunun dışında kaldı"

ABD ve Rusya ile görüştüklerini ve Avrupa'nın oyunun dışında kaldığını anlatan Şentop, "Biz saha içerisinde oyun oynuyoruz. Onlar sahanın kenarındaki sokakta kendi aralarında mahalle maçı yapıyorlar. Bağırıp çağırıyorlar. Dışarıdan izleseniz ciddi bir maç var zannedersiniz ama baktığınızda sokakta oynuyorlar. Oyuna girmek istiyorlar ama oyuna girmek için bir potansiyel olması lazım." diye konuştu.

Şentop, Avrupa'nın Türkiye'yi hala eski parametrelerle değerlendirdiğini, artık dünyanın ve Türkiye'nin değiştiğini söyledi. Türkiye'nin artık kendi menfaatlerini gözeten ve kararlarını kendisi veren bir ülke konumuna geldiğinin altını çizen Şentop, "Dünyada kendi kararını veren, uluslararası politikaya yön veren ülkeler var. Türkiye de bu ülkelerden birisi." diye konuştu.

Şentop, konuşmasında Türkiye'nin, önemli sorumlulukları bulunduğuna ve üstlendiğine de değindi.

Avrupa'da doğru İslam anlayışının yaşayarak gösterilmesi gerektiğini ifade eden Şentop, Türkiye'nin buradaki vatandaşların yanında olduğunun altını çizdi.

Bir vatandaşın milletvekili dokunulmazlığının kaldırılması yönündeki sorusuna ilişkin Şentop, bunun ebedi devam eden bir şey olmadığını, milletvekilinin görev süresi döneminde dokunulmazlığı bulunduğunu söyledi. Şentop, dokunulmazlığının milletvekili hakkındaki soruşturmayı veya yargılanmayı durdurduğunu belirtti.

Şentop, bu kişinin milletvekilliği görevi sona erdiğinde işlediği suçlardan yargılanacağını ve bu durumda olan birçok milletvekilinin bulunduğunu kaydetti.

Şentop, şöyle devam etti:

"Milletvekili suç işlediği zaman dokunulmazlığını hemen kaldırın, onu içeri atalım, onu yargılayalım derseniz bu da olabilir buna bir engel yok ama o zaman başka komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bu sefer parlamenterlere söz hakkı verilmiyor, konuştuklarından dolayı içeri atıyorlar (diyecekler). Herkesin istediği gibi olmuyor. Başkalarına tahammül etmemiz gerekiyor, tahammül edeceğiz ama hukuk sınırları içerisinde, hukuk işleyecek. Bunların hepsi takip edilir, kayıt altındadır mutlaka. Şimdi olmaz iki veya üç sene sonra olur, yargılanır, kimsenin yaptığı yanında kar kalmaz. Mutlaka yargı sistemi takip eder ve edecektir."

Kaynak: AA