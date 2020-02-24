24.02.2020 13:06 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:06

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) stenograf yardımcıları için yemin töreni düzenlendi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Bu arkadaşlarımız stenograflık için alınan son grup olabilir. Teknolojik gelişmeler çok farklı seyrediyor" dedi.



TBMM Başkanı Şentop, stenograf yardımcılarının yemin törenine katıldı. Şentop, yaptığı konuşmada stenograflar için ilk defa yemin töreni yapıldığını belirterek, "Bu arkadaşlarımız stenograflık için alınan son grup olabilir. Teknolojik gelişmeler çok farklı seyrediyor. Sesi yazıya çeviren mekanizmalar gelişecek. Bu bakımdan stenografların mesleği tarihi meslek olarak anılmaya başlanacak" dedi. Stenografların Meclis-i Mebusan ile çalışmaya başladığını kaydeden Şentop, geçmişinin Romalılara kadar gittiğini ifade etti.



TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ise, stenografların Meclisin omurgası olduğunu belirterek, stenograflığın 143 yıllık bir geçmişi olduğunu hatırlattı. Kumbuzoğlu, "Genel Kurul açık olduğu sürece görevlerinin başında olmak zorundadırlar. Bazı günler evlerine gitmeden sabahlara kadar milletvekillerimizle çalışmak zorunda kalıyorlar. Modern kayıt cihazlarının yapamadıkları işi hızlı, etkili ve objektif şekilde yapan stenograflar iki yıllık bir eğitimin ardından görevlerine başlamaktadır" diye konuştu.



Tutanak Hizmetleri Başkanı Doğan Aytop da konuşmasında stenografların niteliklerinden bahsetti. Konuşmaların ardından stenograf yardımcıları yemin etti. TBMM Başkanı Şentop, ilk üç dereceye giren stenograf yardımcıları Tuna Özdemir, Tolga Çil ve İlyas Gecebe'ye takdir belgelerini verdi. - ANKARA

Kaynak: İHA