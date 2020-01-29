TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin...
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TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin...

TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle, parlamento adına da bunu kınayan, yanlışlığını ifade eden bir açıklama yapacaklar inşallah"

29.01.2020 13:32 | Son Güncelleme: 29.01.2020 13:32
TBMM Başkanı Şentop: (Sözde Orta Doğu barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin...

TBMM Başkanı Şentop: (Sözde barış planı) Meclisimizde grubu bulunan siyasi partilerimizin grup başkanvekilleriyle görüştüm. Bir ortak bildiriyle, adına da bunu kınayan, yanlışlığını ifade eden bir açıklama yapacaklar inşallah"

Kaynak: AA
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