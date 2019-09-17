TBMM Başkanı Şentop, Somali Temsilciler Meclisi Başkanı Şeyh Abdurrahman ile görüştü

17.09.2019 17:06

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali Temsilciler Meclisi Başkanı Muhammed Mursel Şeyh Abdurrahman ile görüştü.

Şentop'un makamındaki görüşme basına kapalı gerçekleşti.

Şentop ayrıca, Kanada'nın Ankara Büyükelçisi Chris Cooter'ı kabul etti. Bu görüşme de görüntü alınmasının ardından basına kapalı devam etti.

Kaynak: AA