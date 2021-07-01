TBMM Başkanı Şentop, Somali Milli Günü dolayısıyla Ulusal Meclisi Başkanı Abdırahman'a tebrik mesajı gönderdi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'nin Milli Günü dolayısıyla Somali Ulusal Meclisi Başkanı Mohammed Mursal Sheikh Abdırahman'ı kutladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Somali'nin Milli Günü dolayısıyla Somali Ulusal Meclisi Başkanı Mohammed Mursal Sheikh Abdırahman'ı kutladı.

Şentop, Abdırahman'a gönderdiği mesajda, Somali'nin Milli Günü dolayısıyla dost ve kardeş Somali halkını Türk milleti ve şahsı adına tebrik etti.

Türkiye'nin, Somali ile ilişkilerinin her alanda gelişmesine önem atfettiğini belirten Şentop, "Müşterek gayretlerimizle yoğunlaştırabileceğimiz parlamentolar arası ziyaret ve temaslar da hiç şüphesiz bu ilişkilerimize olumlu katkılar sağlayacaktır. Milli Günü'nüzü bir kez daha kutlarken size ve şahsınızda Somali Ulusal Meclisinin değerli üyelerine sıhhat ve muvaffakiyetler temenni ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İsmail Çimen