TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştu - Haberler
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TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştu

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştuSIRBİSTAN, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştu

SIRBİSTAN, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştu

TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştu

TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştu

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