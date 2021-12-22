TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştu
TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştuSIRBİSTAN, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
TBMM Başkanı Şentop Sırbistan'da ortak basın toplantısında konuştu
SIRBİSTAN, (DHA)- TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da Sırbistan Ulusal Meclis Başkanı Ivica Daçiç ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.