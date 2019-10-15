TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti

TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti.

15.10.2019 09:12
TBMM Başkanı Şentop, Sırbistan'da Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti

Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 141. Genel Kurul Toplantısı'na katılmak üzere Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta bulunan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Mustafa Şentop, Bayraklı Camisi'ni ziyaret etti.

Kaynak: AA
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