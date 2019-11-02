TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı

TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye takdimi Standları ziyaret İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı.

02.11.2019 00:21
TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katılması

TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması

Hediye takdimi

Standları ziyaret

İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı.

Kaynak: AA

VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı
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