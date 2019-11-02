TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katılması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması Hediye takdimi Standları ziyaret İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı.
02.11.2019 00:21
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katılması
TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un konuşması
Hediye takdimi
Standları ziyaret
İSTANBUL - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı.
Kaynak: AA
VİDEO: TBMM Başkanı Şentop, Sinop tanıtım günlerine katıldı