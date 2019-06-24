TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin'i karşılaması -Heyetlerarası görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin ile görüştü.
-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin'i karşılaması
-Heyetlerarası görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin ile görüştü
Kaynak: AA
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