TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü

TBMM Başkanı Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Chuan Jin ile görüştü

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin'i karşılaması -Heyetlerarası görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin ile görüştü.

-TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin'i karşılaması
-Heyetlerarası görüşme TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Singapur Parlamento Başkanı Tan Chuan Jin ile görüştü

Kaynak: AA
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