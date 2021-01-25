TBMM Başkanı Şentop, Sierra Leone ile Çekya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti
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TBMM Başkanı Şentop, Sierra Leone ile Çekya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

25.01.2021 19:39 | Son Güncelleme: 25.01.2021 19:42
TBMM Başkanı Şentop, Sierra Leone ile Çekya'nın Ankara büyükelçilerini kabul etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba ve Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul etti.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sierra Leone'nin Ankara Büyükelçisi Muhammed Hassan Kai-Samba ve Çekya'nın Ankara Büyükelçisi Pavel Vacek'i ayrı ayrı kabul etti.

Şentop'un makamındaki kabuller basına kapalı gerçekleştirildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sinan Uslu

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