TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gelişi ve ellerini dezenfekte ilacı yıkaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğrencilere çikolata ikramı Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi.

Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin gelişi ve ellerini dezenfekte ilacı yıkaması TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un öğrencilere çikolata ikramı Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencilerinin İstiklal Marşını okuması TBMM - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi. Kaynak: AA Haberin Videosu: TBMM Başkanı Şentop, Şeyma Kılınç Anaokulu öğrencileriyle bir araya geldi