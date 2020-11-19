TBMM Başkanı Şentop, şehitler için Allah'tan rahmet diledi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

TBMM Başkanı Şentop, şehitler için Allah'tan rahmet diledi

19.11.2020 21:05 | Son Güncelleme: 19.11.2020 21:08
TBMM Başkanı Şentop, şehitler için Allah'tan rahmet diledi

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın ve Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç'a Allah'tan rahmet diledi.

Şentop, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Kaplan operasyon bölgesinde araç kazası sonucu şehit olan Yarbay Rasim Sayın Edirne'de, Uzman Çavuş Mehmet Sinan Kılıç ise Şanlıurfa'da ebediyete uğurlandı. Şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diliyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alp Özden

İlgili Haberler

TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti
TBMM Başkanı Şentop, Avrupa'ya açılan ilk ihraç yük trenini Bulgaristan'a yolcu etti
TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katıldı
TBMM Başkanı Şentop, Kırklareli Üniversitesi Hukuk Fakültesi 2020-2021 akademik yılı açılış dersine katıldı
Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: 'Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi'
Son Dakika | TBMM Başkanı Şentop: "Bayrak ve Ezan Karabağ'da yeniden yükseldi"

Manşet

Haberler

Politika

Son Dakika Haberleri

2021 Yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda - HaberAK Parti Kayseri Yürütme kurulu belli oldu - HaberEnerji alanında düzenlemeler içeren kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda - HaberSon Dakika: Türkiye'de 19 Kasım günü koronavirüs nedeniyle 123 kişi vefat etti, 4542 yeni vaka tespit edildi - HaberlerTürkiye'den 'Lota Kasırgası'nın vurduğu ülkelere geçmiş olsun mesajı - HaberDışişleri Bakanlığından Latin Amerika ve Karayipler'e geçmiş olsun mesaj - HaberAB ve Almanya'dan art arda Türkiye'yle gerilimi tırmandıracak tehditler: Dönüm noktasındayız - HaberlerSon dakika haber | Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşik Krallık Dışişleri Bakanı Dominic Raab'la görüştü - HaberDavutoğlu'nun randevu talebine, Bahçeli'den "Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi" şartlı yanıt - HaberMeral Akşener'den Alaattin Çakıcı ve Bahçeli tepkisi: Bugüne kadar hiçbir siyasetçi tehdidin yanında durmadı - HaberSon dakika: Tayland'da meclis, protestolar arasında anayasal reform tasarılarını onayladı - HaberSon dakika... İçişleri Bakanı Soylu: "Yurt içinde PKK'nın defteri önümüzdeki yıl şu tarihlere ulaştığımızda kapatılacaktır. İnancım budur." - HaberSon Dakika! Kılıçdaroğlu Çakıcı soruşturmasıyla ilgili "Meşru zeminde yola devam" dedi, laf arasında Bahçeli'yi çıldırtacak detayı verdi - HaberSon dakika haberleri! Bakan Çavuşoğlu, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı ile görüştü - Haber
Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ümit Özdağ Ersin Tatar Donald Trump Berat Albayrak
Magazin Ezgi Mola Özcan Deniz Acun Ilıcalı Mustafa Topaloğlu
Spor Ozan Kabak Ozan Tufan Ersun Yanal Fatih Terim Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Faiz Medya Kasım Merkez Bankası
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, şehitler için Allah'tan rahmet diledi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 19.11.2020 21:08:33. #1.15#
title