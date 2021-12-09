CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.
Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan alçakça saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.
AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri
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