CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, şehit askerler için taziye mesajı yayımladı
AA / Ahmet Alp Özden - Haberler | Politika

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Pençe-Yıldırım Harekatı bölgesinde şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, ailelerine sabır diledi.

Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Pençe-Yıldırım operasyon bölgesinde teröristlerce yapılan alçakça saldırı sonucu şehit olan askerlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine baş sağlığı ve sabır diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerini kullandı.

AA / Ahmet Alp Özden - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title