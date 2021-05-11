TBMM Başkanı Şentop, şehit asker için başsağlığı diledi
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.
Şentop, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yükselen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı