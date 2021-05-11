TBMM Başkanı Şentop, şehit asker için başsağlığı diledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop, şehit asker için başsağlığı diledi

TBMM Başkanı Şentop, şehit asker için başsağlığı diledi
Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı - Haberler | Politika

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, şehit olan asker için başsağlığı mesajı yayımladı.

Şentop, Twitter'dan paylaştığı mesajında, "İdlib'te Bahar Kalkanı Harekat bölgesinde, Türk Silahlı Kuvvetlerimizin konvoyuna gerçekleştirilen hain saldırıda şehadete yükselen kahraman askerimize Allah'tan rahmet, yaralanan askerlerimize acil şifalar diliyorum. Milletimizin başı sağ olsun." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ertuğrul Subaşı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Hulusi Akar Donald Trump Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli
Magazin Hadise Cansu Dere Ebru Yaşar Caner Cindoruk
Spor Cyle Larin Serdar Aziz Cüneyt Çakır Aykut Kocaman Emre Belözoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Aksa Kudüs
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: TBMM Başkanı Şentop, şehit asker için başsağlığı diledi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 11.5.2021 04:20:43. #1.16#

title